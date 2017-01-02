Стало известно имя погибшей при теракте в Стамбуле россиянки

В результате теракта в новогоднюю ночь в Стамбуле погибла россиянка Нурана Гасанова, сообщили Дождю в Генконсульстве России в Турции.

Ранее в Генконсульстве рассказали, что погибшая считалась гражданкой Азербайджана, но после того, как власти Турции закончили процедуру опознания тел, им удалось установить личности и гражданство всех погибших и раненых, в том числе и гражданки России. По официальной информации турецкой стороны, больше россиян среди погибших и раненых нет, рассказали в консульстве.

Стрельба в ночном клубе произошла в ночь на 1 января. Вооруженный мужчина открыл огонь в здании клуба. Всего погибли 39 человек, из которых 16 были иностранцами, еще около 70 получили ранения. Всего в клубе находились примерно 600 человек.Один из свидетелей рассказал, что нападавший кричал «Аллах Акбар».

Позже ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». По данным полиции, теракт мог совершить гражданин Киргизии или Узбекистана.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал нападение попыткой устроить хаос в стране и дестабилизовать ситуацию.