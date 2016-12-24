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В Архангельске рядом с СИЗО открыли памятник Сталину

Новости
16:55, 24 декабря
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В Архангельске открыли памятник Иосифу Сталину. Монумент высотой почти три метра установлен во дворе бизнес-центра на улице Гагарина рядом с местным СИЗО, сообщает FlashNord.

Инициатором установки памятника стал депутат архангельской городской думы от КПРФ Александр Афанасьев. По его словам, «теперь мы имеем для столицы Поморского Севера свой, авторский, нигде не повторяющийся памятник — символ, призванный сплотить российский народ».

Памятник представляет собой трехметровую стелу и бюст из гранита и бронзы. «Новая газета» ранее писала, что памятник был тайно установлен еще в октябре. В мае топонимическая комиссия не одобрила его установку в Парке Победы. После этого инициативная группа договорилась об установке монумента на частной территории.

В сентябре памятник Сталину открыли в республике Марий Эл. Трехметровую скульптуру установили перед зданием совхоза «Звениговский» в поселке Шелангер, который расположен недалеко от города Йошкар-Ола.

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