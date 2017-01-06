Мексиканская Interjet возобновила эксплуатацию российских SSJ-100

Мексиканский авиаперевозчик Interjet возобновляет эксплуатацию самолетов Sukhoi Superjet-100, полеты которых были приостановлены в конце декабря. Об этом говорится в заявлении компании, передает Expansion .

В компании сообщили, что в результате «оперативных мероприятий» 5 января удалось возобновить эксплуатацию шести SSJ-100, которые были отстранены от полетов. В общей сложности после необходимых ремонтных работ к использованию возвращают 11 лайнеров российского производства.

Ремонтом занимались специалисты «Гражданских самолетов Сухого» и Interjet под контролем главного управления гражданской авиации Мексики. «Ожидаем, что до конц января флот из 22 самолетов Superjet-100 будут функционировать в нормальном режиме и вместе с 48 лайнерами Airbus присутствовать на более чем 300 рейсах авиакомпании в день», — отметили представители перевозчика.

О приостановке полетов SSJ-100 компании Interjet стало известно 27 декабря. Причиной этого называлось обнаружение дефекта в стабилизаторах лайнеров.

23 декабря «Интерфакс» сообщил, что Росавиация потребовала провести проверку стабилизаторов Superjet-100 из-за дефекта, который обнаружил один из эксплуатантов самолета. Выявление неисправности подтвердили в «Гражданских самолетах Сухого».

SSJ-100 был выпущен в 2007 году. Первый полет самолет совершил в апреле 2011 года.