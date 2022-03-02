США закрыли небо для российских самолетов вслед за Европой

Президент США Джо Байден объявил о закрытии воздушного пространства для российских самолетов вслед за Европейским союзом, передает CNN.

Байден объявил об этом решении в послании «О положении в стране».

На это решение влияло количество рейсов, которые летают из США в Азию через Россию.

Запрет касается всех воздушных судов, «принадлежащих, сертифицированных, эксплуатируемых, зарегистрированных, зафрахтованных, арендованных или контролируемых лицами или в интересах лиц, которые являются гражданами России», уточняет Минтранс США.

Это относится к пассажирским, грузовым, регулярным и чартерным рейсам.

После начала военной операции в Украине Евросоюз полностью закрыл свое небо для российских самолетов. Это также сделали Канада, Великобритания и ряд других европейских стран, не входящих в ЕС.