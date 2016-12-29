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США заявили об убийстве одного из лидеров ИГ в Сирии

Новости
05:27, 29 декабря
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Один из лидеров террористической организации «Исламское государство» в Сирии был убит во время авианалета сил коалиции во главе с США, сообщает The Associated Press со ссылкой на заявление высокопоставленного американского чиновника в сфере обороны.

По его словам, речь идет об Абу Джандале. Он был одним из лидеров группировки в Ракке.

Британская организация Observatory for Human Rights ранее на этой неделе сообщала, что Абу Джандаль был целью авиаударов коалиции. Информация о его гибели появлялась ранее в социальных сетях, пишет The Associated Press.

Его убили недалеко от Евфратской ГЭС, где поддерживаемые США Сирийские демократические силы ведут борьбу с ИГ, отмечает издание.

В августе сообщалось о смерти пресс-секретаря ИГ Мухаммеда аль-Аднани. Российское Минобороны заявило, что он был убит в результате авиаудара Су-34.

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