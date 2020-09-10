США ввели санкции против троих россиян и украинского депутата из-за вмешательства в выборы

США ввели санкции против троих россиян и одного украинца из-за вмешательства в американские выборы. Об этом говорится в сообщении минфина США.

Андрей Деркач. Фото: Wikimedia

В санкционный список попали Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц, а также украинского депутата Андрея Деркача.

Ранее 10 сентября Reuters сообщило, что корпорация Microsoft уведомила предвыборный штаб кандидата от Демократической партии Джо Байдена о том, что стала мишенью российских хакеров, которые, предположительно, действовали при поддержке российского правительства.

По словам источников агентства, они пытались взломать информационную систему сотрудничающей со штабом Байдена компании SKDKnickerbocker, которая занимается разработкой стратегии и коммуникаций.

Андрей Деркач в начале июля опубликовал записи предположительно переговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко с Джо Байденом. В них Байден просит Порошенко уволить украинского генпрокурора Виктор Шокина.

В Минфине США заявили, что он более десяти лет был «активным российским агентом» и поддерживал связи с российскими спецслужбами.

В сообщении ведомства сказано, что Деркач выпустил «отредактированные аудиозаписи и другую неподтвержденную информацию с намерением дискредитировать официальных лиц и членов правительства США, а также выдвинул необоснованные обвинения против американских и международных политических деятелей».

В ведомстве подчеркнули, что включение Деркача в санкционный список «нацелено на разоблачение российских кампаний по злонамеренному влиянию и защиту предстоящих выборов от иностранного вмешательства» и это «четкий сигнал для Москвы и ее доверенных лиц о недопустимости подобной деятельности».