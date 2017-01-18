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США ввели санкции против президента Республики Сербской

Новости
03:47, 18 января
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Американский Минфин ввел санкции в отношении лидера Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорада Додика, сообщается на сайте ведомства.

США обвиняют его в противодействии заключенным в 1995 году Дейтонским соглашениям, положившим конец трехлетней войне в Боснии и Герцеговины.

«Милорад Додик представляет собой серьезную угрозу суверенитету и территориальной целостности Боснии и Герцеговины», — заявил Reuters исполняющий обязанности директора Бюро по контролю за иностранными активами Минфина Джон Смит.

Додик известен призывами к боснийским сербам создать общее государство с Сербией. В декабре 2016 года он анонсировал референдум об отделении Республики Сербской от Боснии и Герцеговины.

Республика Сербская — это государственное образование в составе Боснии и Герцеговины, появившееся в результате Дейтонских соглашений.

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