США введут санкции против трех российских НИИ из-за подозрений в разработке химического и биологического оружия

Бюро по вопросам промышленности и безопасности министерства торговли США внесло в санкционный список три российских научно-исследовательских института, которые подозреваются в работе над химическим и биологическим оружием. Информация опубликована на сайте Федерального реестра США.

Среди попавших под санкции организаций оказались:

33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт,

три филиала 48-го Центрального научно-исследовательского института министерства обороны России,

московский государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

В санкционном списке указано, что институт органической химии и технологии и 33-й НИИ связаны с «российской программой химического оружия», а последний назван «испытательным полигоном химического оружия». Филиалы 48-го НИИ в Сергиевом Посаде, Екатеринбурге и Кирове считаются «объектами, связанными с биологическим оружием».

В филиале ГосНИИОХТ в городе Шиханы разрабатывали нервно-паралитическое вещество «Новичок».

Ранее «Интерфакс» сообщал, что 48-й НИИ, попавший в санкционный список, участвовал в разработке вакцины от коронавируса совместно с НИЦЭМ имени Гамалеи. Ранее глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил, что США «не примет» российскую вакцину от коронавируса, так как сомневается в ее безопасности.