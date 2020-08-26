США введут санкции против трех российских НИИ из-за подозрений в разработке химического и биологического оружия
Бюро по вопросам промышленности и безопасности министерства торговли США внесло в санкционный список три российских научно-исследовательских института, которые подозреваются в работе над химическим и биологическим оружием. Информация опубликована на сайте Федерального реестра США.
Среди попавших под санкции организаций оказались:
- 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт,
- три филиала 48-го Центрального научно-исследовательского института министерства обороны России,
- московский государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).
В санкционном списке указано, что институт органической химии и технологии и 33-й НИИ связаны с «российской программой химического оружия», а последний назван «испытательным полигоном химического оружия». Филиалы 48-го НИИ в Сергиевом Посаде, Екатеринбурге и Кирове считаются «объектами, связанными с биологическим оружием».
В филиале ГосНИИОХТ в городе Шиханы разрабатывали нервно-паралитическое вещество «Новичок».
Ранее «Интерфакс» сообщал, что 48-й НИИ, попавший в санкционный список, участвовал в разработке вакцины от коронавируса совместно с НИЦЭМ имени Гамалеи. Ранее глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил, что США «не примет» российскую вакцину от коронавируса, так как сомневается в ее безопасности.
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