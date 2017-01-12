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США ввели санкции против Минтруда и Госплана Северной Кореи

Новости
00:55, 12 января
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США ввели санкции против министра государственной безопасности КНДР, Минтруда и Госплана страны, а также младшей сестры Ким Чен Ына, сообщается на сайте американского Минфина.

Всего под ограничения попали семь северокорейских чиновников. Их имена попали в список «персональных санкций», в рамках которых замораживаются визы и активы в США.

По словам исполняющего обязанности главы Бюро по контролю за иностранными активами Минфина США Джона Смита, санкции связаны с нарушением прав человека и цензурой в Северной Корее.

Госдепартамент в отдельном заявлении отметил, что введение санкций совпало по времени с публикацией очередного отчета о нарушении прав человека в стране, пишет Reuters.

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