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США ввели санкции против Минтруда и Госплана Северной Кореи
США ввели санкции против министра государственной безопасности КНДР, Минтруда и Госплана страны, а также младшей сестры Ким Чен Ына, сообщается на сайте американского Минфина.
Всего под ограничения попали семь северокорейских чиновников. Их имена попали в список «персональных санкций», в рамках которых замораживаются визы и активы в США.
По словам исполняющего обязанности главы Бюро по контролю за иностранными активами Минфина США Джона Смита, санкции связаны с нарушением прав человека и цензурой в Северной Корее.
Госдепартамент в отдельном заявлении отметил, что введение санкций совпало по времени с публикацией очередного отчета о нарушении прав человека в стране, пишет Reuters.
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