США ввели санкции в отношении ФСБ и ГРУ из-за кибератак

США ввели санкции в отношении России в связи с хакерскими атаками, в которых Белый дом обвинил Москву. Об этом сообщается на сайте министерства финансов США.

В санкционный список попали шесть человек и пять ведомств, в том числе Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Главное управление Генштаба ВС РФ (ГРУ).

Под санкции попали глава ГРУ Игорь Коробов, а также первые заместители Владимир Алексеев и Игорь Костюков, заместитель Сергей Гизунов. Кроме того, в списке находятся хакеры Алексей Белан и Евгений Богачев.

Санкции также введены в отношении Автономной некоммерческой организации «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики», компаний «Специальный технологический центр» и ЦОР Security.

Как отмечает CNN, это первые санкции США, связанные с хакерскими атаками.

Ранее администрация президента США Барака Обамы обвинила Россию в проведении широкомасштабной кампании по вмешательству в выборы президента США, включая взлом компьютеров Национального комитета Демократической партии США и других политиков. Также администрация Обамы обвинила Россию во взломе серверов комитета Демократической партии по выборам в Конгресс и в утечке персональных данных членов партии.

Представитель Белого дома Джош Эрнест отмечал, что Обама рассматривает несколько вариантов ответа на хакерские атаки со стороны России.

В Кремле эти обвинения отвергли, а официальный представитель российского МИД Мария Захарова предупредила об ответе России на «враждебные шаги» США.