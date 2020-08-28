США сообщили о российской подлодке, всплывшей у берегов Аляски
Российская подлодка всплыла недалеко от берегов Аляски, сообщило Северное командование США.
Там отметили, что подлодку зафиксировали в нейтральных водах, далеко за пределами территории США.
В сообщении также сказано, что американские военные не получали никаких запросов о помощи от российской стороне, но в случае необходимости готовы ее оказать.
Источник РИА Новости в Тихоокеанском флоте рассказал, что у берегов Аляски обнаружили атомный подводный крейсер «Омск», который участвует в учениях «Океанский щит-2020». До этого он отрабатывал ракетную стрельбу в акватории Берингова моря.
Официальных комментариев от Минобороны пока не поступало.
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