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Новости

США сообщили о российской подлодке, всплывшей у берегов Аляски

28 августа, 08:27
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Российская подлодка всплыла недалеко от берегов Аляски, сообщило Северное командование США.

Фото: «Википедия»

Там отметили, что подлодку зафиксировали в нейтральных водах, далеко за пределами территории США. 

В сообщении также сказано, что американские военные не получали никаких запросов о помощи от российской стороне, но в случае необходимости готовы ее оказать.

Источник РИА Новости в Тихоокеанском флоте рассказал, что у берегов Аляски обнаружили атомный подводный крейсер «Омск», который участвует в учениях «Океанский щит-2020». До этого он отрабатывал ракетную стрельбу в акватории Берингова моря.

Официальных комментариев от Минобороны пока не поступало.

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