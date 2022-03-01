Госдеп: США продолжат вводить санкции, если Путин «не осуществит деэскалацию» в Украине

США будут вводить новые санкции против России, если президент России Владимир Путин не выразит готовность к деэскалации и «открытым добросовестным переговорам», сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс в интервью Дождю.

Прайс уточнил, что США готовы вводить новые санкции против Путина лично, а также против его окружения, олигархов, «их яхт, роскошных резиденций, незаконно полученных доходов по всему миру». «Мы сделаем так, что все, кто сделал выбор в пользу войны, понесут наказание. Одновременно мы четко говорим россиянам, что мы знаем: эту войну начала не Россия, ее начал президент Путин и Кремль», ― сказал Прайс.

Он отметил, что США поддерживают россиян, которые проводят мирные антивоенные акции и высказываются против войны в Украине

«Таких людей мы будем поддерживать. Одновременно мы будем наращивать давление на президента [России Владимира] Путина, пока он продолжает этот конфликт», ― отметил пресс-секретарь.

По его словам, США направляют свои санкции не против россиян, а против людей, которые «на протяжении многих лет грабили российский народ и незаконно обогащались» за его счет.

После начала военной операции России в Украине США ввели санкции против Владимира Путина, главы МИД России Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу, а также против нескольких крупнейших российских банков.

В Кремле новые санкции назвали «агрессивными действиями». Президент России в ответ на ограничения подписал закон о специальных экономических мерах.