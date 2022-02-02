США подтвердили подлинность опубликованных El Pais ответов по гарантиям безопасности

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил подлинность ответов США и НАТО на предложения России по безопасности, опубликованных испанской газетой El Pais. Об этом сообщает The New York Times. Также подлинность документов подтвердил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

По словам Кирби, в последние несколько часов ответы США по гарантиям безопасности «просочилось» в европейские СМИ. «Мы не публиковали этот документ. Но теперь, когда он обнародован, это подтверждает всему миру то, что мы всегда говорили», — добавил он.

В свою очередь представитель НАТО заявил, что альянс «никогда не комментирует предполагаемые утечки».

2 февраля El Pais опубликовала письменные ответы США и НАТО на предложения России по безопасности. В ответе США говорится, что они «готовы рассмотреть договоренности или соглашения с Россией по вопросам, представляющим двусторонний интерес, включая письменные и подписанные документы, касающиеся их соответствующих проблем безопасности». Также США выразили готовность обсуждать взаимные обязательства при условии деэскалации ситуации на границе с Украиной, но при этом не намерены отказываться от поддержки политики «открытых дверей» НАТО.

В Кремле заявили, что не причастны к публикации ответов США и НАТО.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что Вашингтон и Североатлантический альянс проигнорировали основные озабоченности Москвы.