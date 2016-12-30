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США опубликовали доклад спецслужб о российских кибератаках
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США опубликовали доклад спецслужб о российских кибератаках

Новости
01:47, 30 декабря
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США опубликовали результаты расследования хакерских атак на американские организации во время избирательной компании. Документ опубликован на сайте Министерства внутренних дел страны.

Фото: depositphotos.com

В начале доклада американское МВД подчеркивает, что «не предоставляет никаких гарантий относительно содержащейся (в нем) информации».

В документе отмечается, что кибератаки на США были проведены летом 2015 года и весной 2016 года двумя группами российских спецслужб, которые ранее неоднократно взламывали компьютеры государственных учреждений, исследовательских центров и частных компаний по всему миру.  Эти действия в докладе классифицируются как операция GRIZZLY STEPPE.

Атака, проведенная летом 2015 года, была организована группой APT29 (Advanced Persistent Threat) и заключалась в взломе сети американской политической партии, название которой не упоминается, посредством отправки зараженного электронного письма. В результате этого хакеры смогли получить доступ к электронной переписке нескольких человек в партии

Весной 2016 года на партию была совершена еще одна кибератака. За ней стояла другая группа хакеров — APT28 — и в результате взлома хакеры получили данные от почтовых ящиков нескольких лидеров партии. Позднее переписка из этих ящиков была передана СМИ.

Последнюю кибератаку хакеров, возможно, связанных с российской разведкой, американские спецслужбы зафиксировали в ноябре 2016 года — уже после выборов президента США, говорится в докладе. В документе приводятся названия около почти 50 хакерских организаций, которые, по мнению американских спецслужб, связаны с российской разведкой. Среди них упоминаются COZYBEAR и Fancy Bear.

В докладе также даются рекомендации по защите компьтерных систем от возможного взлома.

Накануне американский президент Барак Обама ввел санкции против нескольких российских организаций и физических лиц после обвинений в кибератаках и попытках повлиять на выборы в США. Под санкции, в частности, попали ГРУ и ФСБ.  США также выдворили 35 российских дипломатов. В Кремле и МИД анонсировали ответные меры со стороны России.

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