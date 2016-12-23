США ввели санкции против топ-менеджеров российского банка из-за Сирии

Министертсво финансов США ввело персональные санкции в отношении топ-менеджеров российского «Темпбанка» и сирийских чиновников. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Под санкции попали два заместителя председателя «Темпбанка», глава наблюдательного совета и четыре члена наблюдательного совета банка. Также в список санкций были включены топ-менеджеры компании «Технолаб», зарегестрированной в Ливане

Санкции также были введены в отношении сирийских министров промышленности, коммуникаций и технологий, нефти финансов, транспорта, информации и глава Центрального банка Сирии. Также санкции были ввелены в отношении четырех сирийских компаний и «Технолаба».

«Интерфакс» сообщает, что министертсво торговли США ввело санкции в отношении 23 российских компаний, среди которых — несколько дочерних компаний «Алмаз-Антея». По данным агентства, официально об этом будет сообщаеться 27 декабря.

В список санкций российский «Темпбанк» и его глава попали еще в 2014 году из-за оказания поддержки президенту Сирии Башару Асаду.

«Темпбанк» зарегистрировали в 1989 году. По данным «Банки.ру», Темпбанк ведет активную деятельность в Иране: например, организовывает круглые столы совместно с российскими бизнесменами. Темпбанк работает с Центробанком Сирии — «осуществляя расчеты с сирийскими партнерами с целью выполнения государственных задач по развитию сотрудничества с Сирией».