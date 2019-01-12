Срок следствия по делу арестованных в России украинских моряков продлили до мая

Срок предварительного следствия по делу арестованных в России украинских моряков, которых обвиняют в незаконном пересечении границы, продлили до 25 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Следствие настаивает на продлении срока ареста обвиняемым на три месяца — до 26 апреля.

«Это соответствует тому, что я слышал. Я пока не видел бумаги своими глазами. Я не вижу причин этому не доверять», — сказал РБК адвокат задержанного капитана бронекатера «Бердянск» Романа Мокряка Илья Новиков.

Российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Морякам, которые находились на суднах, предъявили обвинение в незаконном пересечении границы России, их арестовали на два месяца. Украина отрицает нарушение государственной границы России. Представители страны обратились в Европейский суд по правам человека с заявлением о нарушении прав арестованных моряков.

ФСБ просит продлить срок ареста задержанных моряков, рассказал ТАСС адвокат одного из арестованных Сергей Бадамшин. Ходатайство рассмотрят в Лефортовском суде Москвы 15 января.