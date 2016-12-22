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Этап Кубка мира по конькобежному спорту перенесли из России

Новости
23:01, 22 декабря
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Международный союз конькобежцев (ISU) решил перенести этап Кубка мира, который должен был пройти 10-12 марта 2017 года в Челябинске, из России в другую страну, сообщается на сайте организации. Такое решение ISU принял в связи с данным доклада Всемирного антидопингового агентства (WADA) о допинге в российском спорте. 

Страна и город, в который решили перенести этап Кубка мира, еще не известен.

ISU объяснил свое решение наличием «существенного количества важных доказательств» причастности российских чиновников и спортсменов к махинациям с допингом в докладе WADA. Также ISU отметил, что из-за допингового скандала внимание будут привлекать не соревнования, а «обвинения и споры». «Челябинские организаторы подготавливали мероприятие с энтузиазмом, профессионализмом и отдачей. Из-за перечисленных обстоятельств было бы невозможно оценить их старания», — отмечается в сообщении ISU.

Также Международный союз конькобежцев принял во внимание рекомендацию Международного олимпийского комитета заморозить подготовку к таким событиям в России, как Чемпионаты мира, Кубки мира и другим международным соревнованиям. 

Ранее 22 декабря Россия отказалась поводить юниорский Чемпионат мира и этап Кубка мира по биатлону в Тюмени в 2017 году. 13 декабря Международная федерация бобслея и скелетона решила перенести чемпионат мира 2017 года из Сочи. 

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