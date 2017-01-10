Прямой эфир
60,04
63,52
55,02
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Улюкаеву продлили домашний арест до середины апреля
В Кремле подвели итоги президентства Обамы для России
Володин рассказал об оставшихся жить в служебных квартирах бывших депутатах
Россияне назвали главные табу для обсуждения в семье

В Госдуме допустили ответные санкции против США после расширения «списка Магнитского»

Новости
15:13, 10 января
58
0
Поделиться

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Москва может ассиметрично ответить Вашингтону на расширение «списка Магнитского», передает РИА Новости.

«Хочу напомнить, что в России действует закон об ответных мерах на „акт Магнитского“, согласно которому МИД РФ и даже наши депутаты и сенаторы вправе предложить расширить „черные списки“ американских граждан, виновных в нарушении прав россиян. Таких случаев немало», — сказал Слуцкий.

Он добавил, что из-за передачи власти в США ответные шаги могут быть ассиметричными, как это произошло в случае с высылкой российских дипломатов из Америки. Слуцкий выразил надежду на то, что новый президент Дональд Трамп и его команда изменят вектор внешней политики США на российском направлении и отношения вернутся в конструктивное русло.

Накануне США включили в «список Магнитского» главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, депутата Госдумы Андрея Лугового, следователя Станислава Гордиевского, бизнесменов Дмитрия Ковтуна и Геннадия Плаксина.

Как отмечает The New York Times, новые санкции не связаны с кибератакой на Демократическую партию США. Бастрыкина американские власти считают причастным к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Магнитский был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов в 2008 год, через год он умер в московском СИЗО.

Высокий суд Лондона называет бывших разведчиков Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна вероятными исполнителями убийства экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Литвиненко умер в ноябре 2006 года от отравления радиоактивным полонием-210.

Власти США приняли «акт Магнитского» в 2012 году. В него вносятся фамилии российских чиновников, которые, по мнению Вашингтона, виновны в нарушении прав человека. Российские депутаты приняли ответный закон, который вводит аналогичные санкции против граждан США.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Что будет, когда опустеет резервный фонд, стоит ли брать ипотеку и как психология россиян мешает экономике
Виктор Шендерович: «Это наша проблема: чтобы помогать людям, нужно дружить с Путиным»
Новогодний выпуск #ВечерняЯХиллари: Юрий Лоза, Вася Обломов, Валерия и другие встречают 2017
Премьера на дожде. Концерт Леонида Парфенова и Арт-группы «Мейделех» «Главные песни о старом»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2