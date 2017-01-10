В Госдуме допустили ответные санкции против США после расширения «списка Магнитского»
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Москва может ассиметрично ответить Вашингтону на расширение «списка Магнитского», передает РИА Новости.
«Хочу напомнить, что в России действует закон об ответных мерах на „акт Магнитского“, согласно которому МИД РФ и даже наши депутаты и сенаторы вправе предложить расширить „черные списки“ американских граждан, виновных в нарушении прав россиян. Таких случаев немало», — сказал Слуцкий.
Он добавил, что из-за передачи власти в США ответные шаги могут быть ассиметричными, как это произошло в случае с высылкой российских дипломатов из Америки. Слуцкий выразил надежду на то, что новый президент Дональд Трамп и его команда изменят вектор внешней политики США на российском направлении и отношения вернутся в конструктивное русло.
Накануне США включили в «список Магнитского» главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, депутата Госдумы Андрея Лугового, следователя Станислава Гордиевского, бизнесменов Дмитрия Ковтуна и Геннадия Плаксина.
Как отмечает The New York Times, новые санкции не связаны с кибератакой на Демократическую партию США. Бастрыкина американские власти считают причастным к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Магнитский был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов в 2008 год, через год он умер в московском СИЗО.
Высокий суд Лондона называет бывших разведчиков Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна вероятными исполнителями убийства экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Литвиненко умер в ноябре 2006 года от отравления радиоактивным полонием-210.
Власти США приняли «акт Магнитского» в 2012 году. В него вносятся фамилии российских чиновников, которые, по мнению Вашингтона, виновны в нарушении прав человека. Российские депутаты приняли ответный закон, который вводит аналогичные санкции против граждан США.