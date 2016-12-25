Минобороны опубликовало список пассажиров разбившегося Ту-154

Минобороны опубликовало список пассажиров, находившихся на борту разбившегося Ту-154. В списке есть Елизавета Глинка (Доктор Лиза), 64 участника ансамбля имени Александрова, в том числе руководитель ансамбля Валерий Халилов, а также девять журналистов.

Ранее «Интерфакс» сообщал, что в списках пассажиров значится имя Глинки, однако была ли она на борту, пока неизвестно. Источник агентства в окружении Глинки заявил, что она не летела на борту Ту-154.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о нахождении Глинки на борту самолета.

Также ранее стало известно, что на борту разбвившегося лайнера были журналисты Первого канала (корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов), телеканалов «Звезда» (корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский) и НТВ (корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов). Их фамилии также есть в списке пассажиров, который опубликовало Минобороны.

Самолет Минобороны потерпел крушение утром в воскресенье, 25 декабря. На борту лайнера находились 92 человека.