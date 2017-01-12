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Спикер Госдумы Володин назвал парламент местом для дискуссий

Новости
13:02, 12 января
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламент — место где ведутся дискуссии, сообщает ТАСС. 

Пресс-служба Госдума

«Парламент — это место, где ведутся дискуссии, идет разговор, невзирая на то, нравится кому-то этот разговор или не нравится», — заявил Володин, добавив, что в этом и есть суть парламента.

Такое заявление он сделал, критикуя регламент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), который позволяет лишать страны права голоса.

В 2003 году спикер Госдумы четвертого созыва Борис Грызлов заявил, что Государственная дума — «не та площадка, где надо проводить политические баталии», а площадка для «конструктивной, эффективной законодательной деятельности». Позже журналисты интерпретировали его высказывание как «Парламент — не место для дискуссий».

В 2010 году Грызлов уточнил, что назвал Госдуму именно «не местом для для баталий». 

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