Spiegel: врачи Навального обратились в военные лаборатории Германии и Великобритании

Врачи берлинской клиники «Шарите» запросили помощь немецких и британских военных специалистов в области токсикологии в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального. Об этом сообщают источники Der Spiegel.

По их данным, врачи клиники обратились в военную лабораторию фармацевтики и токсикологии бундесвера в Мюнхене, которая специализируется на ядах и химическом оружии. Помимо этого, медики запросили помощи у британской оборонной научно-технологической лаборатории в Портон-Дауне.

Британская лаборатория известна тем, что ее сотрудники расследовали отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Ранее из совместного расслледования Spiegel и Bellingcat стало известно, что немецкие врачи обращались к болгарским специалистам, которые расследовали отравление бизнесмена Емельяна Гебрева.

Как сообщила клиника «Шарите» 28 августа, политик по-прежнему находится в коме, угрозы жизни нет, в его состоянии наблюдается улучшение.