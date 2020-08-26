Spiegel и Bellingcat: немецкие врачи Навального обратились к болгарским из-за схожих симптомов с бизнесменом, предположительно отравленным «Новичком»

Немецкие врачи политика Алексея Навального обратились с запросом к болгарским коллегам из-за возможной связи с отравлением местного бизнесмена Емельяна Гебрева, говорится в совместном расследовании журнала Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat. Гебрева отравили предположительно «Новичком».

По мнению авторов расследования, немецкие врачи полагают, что в обоих случаях использовались одинаковые или схожие нервно-паралитические фосфороорганические вещества — Гебрев сразу после отравления пожаловался на зуд в глазу, а затем потерял сознание и впал в кому.

По данным Der Spiegel и Bellingcat, специалисты считают, что Навального отравили веществом из группы органофосфатов, к которым относятся инсектициды и нервные токсины — зарин и «Новичок».

Гебрева отравили в 2015 году. По официальным данным болгарской прокуратуры, для этого использовали опасное фосфорорганическое вещество — в попытке убийства обвинили троих россиян, которых считают сотрудниками разведки. Поводом для отравления считают поставки оружия в Грузию и Украину.

В 2018 году после отравления «Новичком» бывшего разведчика Сергея Скрипаля Гебрев обратился в прокуратуру из-за схожести с его случаем.

По информации Der Siegel и Bellingcat, один из сотрудников ГРУ, которых считают причастными к отравлению Скрипаля, был в Болгарии незадолго до отравления Гебрева.

20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Его госпитализировали после экстренной посадки в Омске, он находится в коме. Позднее политика перевезли в берлинскую клинику «Шарите», врачи которой заявили, что его отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.