«Спид. Центр»: из аптек начали изымать экспресс-тесты на ВИЧ, которые использовались в фильме Дудя

Из российских аптек начали изымать экспресс-тесты на ВИЧ «Ораквик» по требованию Росздравнадзора. Там считают, что тесты предназначены только для профессионального использования. Об этом сообщается на сайте «Спид. Центра».

Росздравнадзор выдал компании-экспортеру тестов «Юнидент» предостережение, в котором говорится, что инструкция к «Ораквику» вводит покупателей в заблуждение о возможности самостоятельного применения теста.

Согласно регистрационному документу, он может применяться «только для профессионального использования» при участии медика.

В «Юниденте» рассказали, что регистрационное досье было оформлено еще в 2011 году и содержит неточности, так как изделие предназначается именно для домашнего тестирования.

В настоящее время «Ораквик» изъяли практически из всех аптек, рассказали в компании. «Из нашей сети мы отозвали тест-системы в первую очередь, поскольку никто не хочет конфликтовать с Росздравнадзором — это логично», — добавили в «Юниденте».

Применение экспресс-теста «Ораквик» показано в документальном фильме Юрия Дудя «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят», вышедшем в феврале 2020 года. Тестами пользовались сам Дудь и журналист Антон Красовский.

После выхода фильма Дудя количество запросов о тестах на ВИЧ выросло на 5500%. Показ фильма прошел в Госдуме.