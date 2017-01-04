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ТАСС рассказал об отсутствии в аэропорту Калининграда спецтехники для эвакуации самолета
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ТАСС рассказал об отсутствии в аэропорту Калининграда спецтехники для эвакуации самолета

Новости
16:18, 4 января
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Службы калининградского аэропорта «Храброво» не могут самостоятельно эвакуировать самолет А321 авиакомпании «Аэрофлот», который накануне выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства пояснил, что в более технически оснащенных аэропортах процесс эвакуации самолета с подломленной стойкой шасси занимает от 40 минут до трех часов. По его словам, аэропорт закрыт именно по этой причине и точное время его открытия неизвестно.

Источник агентства в авиадиспетчерских кругах отметил, что «аэропорт скоро откроется, сейчас идет эвакуация самолета».

«Задержки рейсов связаны с тем, что у „Храброво“ нет собственной эвакуационной техники, пришлось задействовать МЧС, что и воспрепятствовало оперативному возобновлению работы и обслуживанию пассажиров», — пояснил он.

Поздно вечером 3 января самолет «Аэрофлота» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту лайнера находились семь членов экипажа и 167 пассажиров, они были эвакуированы.

Сообщалось, что аэропорт возобновит работу до 15:00 по московскому времени.

Калининградский отдел Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России начал доследственную проверку по факту произошедшего. 

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