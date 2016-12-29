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Путин подписал указ об упразднении Спецстроя

Новости
16:52, 29 декабря
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Президент Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства специального строительства (Спецстрой). Указ опубликован на сайте Кремля. 

Функции Спецстроя указом были переданы министерству обороны. На работу в министерство также перейдут 200 сотрудников центрального аппарата Спецстроя. Минобороны Путин также передал штатную численность военнослужащих и гражданского персонала инженерно-технических воинских формирований и дорожно-строительных воинских формирований упраздняемого агентства.

«Установить, что Министерство обороны Российской Федерации является правопреемником упраздняемого Федерального агентства специального строительства, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений», — также говорится в указе президента. 

В ноябре газета «Коммерсантъ» сообщал, что Владимир Путин решил упразднить Спецстрой из-за претензий заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных агентству предприятий. Газета отметила, что вопросы к Спецстрою у президента появились после того, как в июле 2015 года обрушилась секция казармы учебного центра ВДВ в Омске, а в ноябре перенесли запуск ракеты «Союз-2.1» с космотдрома «Восточный». После этого на космодроме обнаружили более 250 фирм, многие из которых не обладали нужными компетенциями, оборудованием или специалистами для работ на космодроме. По данным «Коммерсантъ», оставаний в работах Спецстроя не было только на 11 из 83 военных объектах, а на 63 объектах состояние оценивалось как «критическое». 

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