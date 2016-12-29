Путин подписал указ об упразднении Спецстроя
Президент Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства специального строительства (Спецстрой). Указ опубликован на сайте Кремля.
Функции Спецстроя указом были переданы министерству обороны. На работу в министерство также перейдут 200 сотрудников центрального аппарата Спецстроя. Минобороны Путин также передал штатную численность военнослужащих и гражданского персонала инженерно-технических воинских формирований и дорожно-строительных воинских формирований упраздняемого агентства.
«Установить, что Министерство обороны Российской Федерации является правопреемником упраздняемого Федерального агентства специального строительства, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений», — также говорится в указе президента.
В ноябре газета «Коммерсантъ» сообщал, что Владимир Путин решил упразднить Спецстрой из-за претензий заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных агентству предприятий. Газета отметила, что вопросы к Спецстрою у президента появились после того, как в июле 2015 года обрушилась секция казармы учебного центра ВДВ в Омске, а в ноябре перенесли запуск ракеты «Союз-2.1» с космотдрома «Восточный». После этого на космодроме обнаружили более 250 фирм, многие из которых не обладали нужными компетенциями, оборудованием или специалистами для работ на космодроме. По данным «Коммерсантъ», оставаний в работах Спецстроя не было только на 11 из 83 военных объектах, а на 63 объектах состояние оценивалось как «критическое».