Шойгу объявил о ликвидации Спецстроя

Федеральное агентство по специальному строительству (Спецстрой) ликвидировано. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, выступая на коллегии ведомства, передает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что Минобороны необходимо было преодолеть причины срывов сроков строительства и ввода в эксплуатацию специальных объектов, а также решить проблему долгов и «сверхлимитного финансирования». Для этого ведомство приняло решение упразднить Спецстрой.

Помимо этого, в состав Вооруженных сил включили восемь федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП), которые занимаются проектами строительства специальных объектов для Минобороны. По словам Шойгу, такая мера исключает посредников из госконтрактов.

Серьезные претензии к Спецстрою возникли еще в 2015 году, когда из-за обрушения секции казармы в Омске погибли 25 военнослужащих. Помимо этого, агентство было ответственно за строительство космодрома «Восточный». Под его руководством к проекту были привлечены недобросовестные подрядчики, похитившие бюджетные деньги. Это привело к задержкам зарплат строителям «Восточного», а также к срывам сроков сдачи объектов на космодроме.

О намерении ликвидировать Спецстрой в конце ноября сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники. Такое решение было принято из-за многочисленных претензий заказчиков к агентству.