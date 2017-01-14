Спецслужбы Германии обвинили Россию в подрыве отношений между Европой и США

Российские власти используют информационную пропаганду для того, чтобы ухудшить отношения Европы и США. Об этом сообщает немецкий журнал Spiegel со ссылкой на доклад спецслужб Германии.

Ведомство федерального канцлера Германии указало спецслужбам начать расследование в отношении деятельности России, в частности расследовать обстоятельства хакерской атаки на немецкий парламент весной 2015 года и «дело с девочкой Лизой», якобы изнасилованной мигрантами в Берлине, которое тиражировалось в новостях в январе 2016 года.

В докладе спецслужб говорится, что страны Евросоюза в течение нескольких лет находились под влиянием России. Москва совершает попытки обострить существующие социальные конфликты на западе, утверждают спецслужбы.

Евросоюз и НАТО предупреждены о возможных угрозах безопасности со стороны России и ищут пути по противостоянию российскую влиянию, пишу Spiegel. Глава НАТО Йенс Столтенбург заявил, что «любые попытки вмешаться в национальные выборы из вне недопустимы». НАТО также обеспокоено хакерскими атаками на сервисы передачи данных в нескольких странах альянса. Также Евросоюз и НАТО подготовили стратегию по защите от иностранного влияния, куда входят и меры по борьбе с пропагандой.

В ноябре 2016 года Европарламент одобрил резолюцию о борьбе с пропагандой третьих стран, включая Россию. В декабре разведка Германии обвинила Россию в хакерской атаке на Бундестаг, после которой более двух тысяч секретных документов могли быть украдены.

7 января 2017 года спецслужбы Германии заявили, что Россия провела атаку на ОБСЕ (Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе).