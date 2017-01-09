Главный редактор «Кавказского узла» пожалуется в СК на угрозы спикера парламента Чечни

Главный редактор «Кавказского узла» Григорий Шведов намерен обратится в Следственный комитет с требованием проверить пост спикера чеченского парламента Магомеда Даудова, в котором тот предложил «укоротить» Шведову язык. Ситуацию с высказываниями Даудова обсудит Совет по правам человека при президенте на первом заседании в 2017 году, рассказал «Коммерсанту» член совета Павел Чиков.

По словам Шведова, он готовится обратится в Следственный комитет с требованием проверить высказывания Даудова. «Мы видим здесь часть 3 статьи 144 Уголовного кодекса — воспрепятствование законной профессиональной журналистской деятельности. Спикер парламента республики не пытается опровергнуть наши публикации. Вместо этого он публикует запись, в которой вычленяются два четких призыва — вырезать у меня часть языка и вырвать зубы. Это сложно интерпретировать иначе как откровенную угрозу», — заявил главред «Кавказского узла».

Исполняющий обязанности главы пресс-службы парламента Чечни Адам Хаджиев заявил «Коммерсанту», что депутаты пока не обсуждали скандал вокруг записи спикера. «Сейчас праздники, стоит подождать, пока люди выйдут на работу», — сказал он. При этом, по словам Хаджиева, инициатором обсуждения этого вопроса должен быть сам Даудов.

Ситуация с высказываниями Даудова будет обсуждаться на заседании СПЧ. «Качественной и достоверной информации из Чечни сегодня практически нет. Существует „официальная” позиция о любых происходящих событиях, и есть информация, собираемая по крохам, под угрозой реальных расправ. Зачастую она может быть и не вполне достоверна в силу невозможности ее проверить. Но мы видим, что представители республиканских властей нервно, резко, не вполне соразмерно реагируют на такую неофициальную информацию. Это заставляет воспринимать очень реально любые намеки со стороны чеченских властей, поэтому за Шведова стоит переживать», — сказал член СПЧ Павел Чиков.

7 января Магомед Даудов опубликовал у себя в инстаграме запись, в котором пригрозил «вырвать Шведу пару клыков „мудрости“, да язык укоротить до стандартных размеров». Публикация сопровождалась картинкой с надписью «Как развязать „Кавказский узел“?». Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что в публикации Даудова нет угроз главному редактору «Кавказского узла».