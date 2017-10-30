Спасатели обследовали упавший на глубину 209 метров российский вертолет Ми-8

Российские спасатели обследовали упавший в море у норвежского Шпицбергена вертолет Ми-8. Его обломки находятся на глубине 209 метров, поэтому для обследования применялся телеуправляемый глубоководный аппарат «Фалькон». Об этом говорится на сайте МЧС России.

Аппарат обследовал лопасти и фюзеляж вертолета и работал снаружи, а не внутри него. Исследование поможет определить, каким способом обломки вертолета будут доставать со дна, подчеркнули в МЧС.

Информация об исчезновении с радаров российского вертолета Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» появилась в четверг, 26 октября. Позднее обломки вертолета обнаружили на глубине 209 метров в Баренцевом море неподалеку от норвежского Шпицбергена.

На борту вертолета находились восемь человек. В авиакомпании подчеркнули, что вертолет был оборудован спасательными жилетами и плотами. В Следственном комитете России сообщили, что все находившиеся на борту пять членов экипажа и три пассажира погибли при крушении. Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг выразила России соболезнования.

Видео: mchs.gov.ru

Фото на превью: МЧС России