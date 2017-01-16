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«Спартак» подписал контракт с Луисом Адриано

Новости
23:56, 16 января
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Московский «Спартак» подписал долгосрочный контракт с бразильским футболистом Луисом Адриано. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Сегодня Луис Адриано подписал долгосрочный контракт с красно-белыми. Он вступает в силу с 25 января 2017 года», — говорится в сообщении.

Также 16 ноября контракт со «Спартаком» подписал  Александр Самедов, который раньше играл за «Локомотив».

С 2007 года Адриано играл за донецкий футбольный клуб «Шахтер», в составе которого он шесть раз выигрывал чемпионат Украины, четыре раза Кубок и Суперкубок Украины, а также один раз Кубок УЕФА.

В июле 2015 года Адриано перешел в итальянский «Милан». В этом сезоне он провел за него семь матчей и не забил ни одного гола.

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