В Совете Федерации предложили упростить правила выезда за границу для должников

Глава комитета Совета Федерации по регламенту Вадим Тюльпанов предложил законодательно разрешить должникам выезжать за рубеж сразу по факту оплаты долгов, сообщили ТАСС в пресс-службе сенатора.

Тюльпанов предлагает дополнить соответствующим пунктом законопроект, принятый Госдумой 16 декабря 2016 года. Сейчас в нем говорится, что судебный пристав при наличии информации об уплате задолженности не позднее следующего дня выносит постановление о снятии временного ограничения на выезд должника из России.

Правила предлагают изменить с 1 января 2018 года. В пресс-службе сенатора рассказали, что такой порядок планируют ввести на всех погранпунктах России, поэтому для обеспечения этого процесса ведомствам нужно время на подготовку.

Ранее Госдума предложила внести в этот законопроект изменения, касающиеся размера задолженности, при котором гражданин не может выехать за рубеж. Сейчас ограничение на выезд вводят на полгода при долге в 10 тысяч рублей. Этот порог намерены поднять до 30 тысяч рублей.