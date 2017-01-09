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В Совете Федерации предложили упростить правила выезда за границу для должников

Новости
14:45, 9 января
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Глава комитета Совета Федерации по регламенту Вадим Тюльпанов предложил законодательно разрешить должникам выезжать за рубеж сразу по факту оплаты долгов, сообщили ТАСС в пресс-службе сенатора.

Тюльпанов предлагает дополнить соответствующим пунктом законопроект, принятый Госдумой 16 декабря 2016 года. Сейчас в нем говорится, что судебный пристав при наличии информации об уплате задолженности не позднее следующего дня выносит постановление о снятии временного ограничения на выезд должника из России.

Правила предлагают изменить с 1 января 2018 года. В пресс-службе сенатора рассказали, что такой порядок планируют ввести на всех погранпунктах России, поэтому для обеспечения этого процесса ведомствам нужно время на подготовку.

Ранее Госдума предложила внести в этот законопроект изменения, касающиеся размера задолженности, при котором гражданин не может выехать за рубеж. Сейчас ограничение на выезд вводят на полгода при долге в 10 тысяч рублей. Этот порог намерены поднять до 30 тысяч рублей. 

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