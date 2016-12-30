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Советник Трампа назвала новые санкции против России попыткой загнать его в угол
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Советник Трампа назвала новые санкции против России попыткой загнать его в угол

Новости
06:02, 30 декабря
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Советник избранного президента США Дональда Трампа Келлин Конуэй назвала введенные накануне администрацией Обамы санкции против России попыткой загнать Трампа в угол. Об этом она заявила телеканалу CNN.

Reuters

«Даже те, кто согласен с президентом Обамой по большинству вопросов, говорят, что одной из причин этого шага сегодня было стремление — я цитирую — „загнать в угол“ — избранного президента Трампа», — сказала Конуэй.

«Было бы очень печально, если бы политика в этом случае была мотивирующим фактором. Нельзя не согласиться, что зачастую это правда. — Это не то, как в этой демократии (в США) должна проходить мирная передача власти», — отметила она.

Конуэй также заявила, что кибератаки, целью которых стали Национальный демократический комитет и кампания кандидата от демократов Хиллари Клинтон, не повлияла на ее поражение так сильно, как неудачная предвыборная стратегия. «Я не думаю, что из-за Владимира Путина она не смогла конкурировать в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане», — добавила советник Трампа.

Проигрыш в этих трех штатах, которые раньше традиционно голосовали за демократов, привел к поражению Клинтон на президентских выборах.

Она и Обама ранее обвиняли Россию в кибератаках с целью помочь Трампу на выборах, а 29 декабря администрация президента США ввела санкции против России из-за ее предполагаемого вмешательства в процесс.

Под санкции попали несколько физических лиц, а также спецслужбы ГРУ и ФСБ. США также выдворили 35 российских дипломатов и закрыли две загородные резиденции российского посольства в Нью-Йорке и Мэриленде. В Кремле эти действия назвали враждебными, в в МИД анонсировали ответные меры. Телеканал CNN сообщил, что первым ответным шагом России стало закрытие англо-американской школы в Москве и резиденции американского посольства в Сосновом Бору.

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