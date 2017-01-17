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Советник Трампа допустил улучшение отношений России и США в течение года

Новости
02:18, 17 января
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Улучшение отношений между Россией и США возможно в течение года, заявил советник избранного президента Дональда Трампа Энтони Скарамуччи в интервью ТАСС на полях форума в Давосе.

Скарамуччи также заявил о готовности нового руководства США к переговорам с Россией по поводу снятия санкций.

«Я считаю, что санкции были не самой лучшей вещью, но, в то же время, действия, предпринятые российским правительством, были восприняты с определенным неодобрением в международном сообществе. Скорее всего, у нас будет возможность сесть снова за стол переговоров и посмотреть, не можем ли мы прийти к лучшему соглашению», — цитирует Скарамуччи ТАСС.

Накануне Трамп также заявил о возможности снятия санкций с России при условии достижения договоренности о сокращении ядерных вооружений.

Ранее в переходной команде Трампа сообщили, что готовят его беседу с президентом России Владимиром Путиным. Она должна состояться после инаугурации Трампа, которая намечена на 20 января.

 

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