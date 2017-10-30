В деле бывшего советника Трампа нашли «племянницу Путина»

Бывший советник Дональда Трампа по внешней политике Джордж Пападопулос весной прошлого года встретился с россиянкой, которая представилась «родственницей Владимира Путина», однако позже оказалось, что она не состоит в родственных связях с президентом России. Об этом говорится в документах офиса спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследует предполагаемое вмешательство России в выборы президента в США.

Встречу с россиянкой Пападопулосу организовал лондонский профессор (имя не называется). Пападопулос встретился с ней 24 марта 2016 года в Лондоне после того, как было официально объявлено о его назначении в штаб Трампа. Профессор говорил, что россиянка имеет связи среди высокопоставленных государственных чиновников.

Целью встречи, как говорится в документе, была попытка организовать встречу Трампа с Путиным для обсуждения отношений России и США в случае, если Трампа изберут.

С профессором Пападопулос познакомился в Италии в середине марта. «Изначально он, казалось, не интересовался Пападопулосом, однако после слов подсудимого об участии в кампании Трампа, профессор начал проявлять к нему большой интерес», — говорится в документе.

Сам Пападопулос также отмечал, что начал общаться с профессором до того, как вошел в штаб Трампа. По его словам, профессор говорил ему, что у России есть «грязная» информация о Хиллари Клинтон — «тысячи электронных писем».

Как следует из документа, после встречи с россиянкой Пападопулос сообщил руководителю кампании Трампа, имя которого не уточняется, и другим членам штаба, что встретился с «хорошим другом», который познакомил его с «племянницей Путина» и послом России в Лондоне. В штабе похвалили работу Пападопулоса и посоветовали ему не давать России обязательств.

В документе отмечается, что позже Пападопулос узнал, что россиянка не родственница президента России. Кроме того, встреча с послом России в Лондоне, которую ему обещали профессор и россиянка, так и не состоялась. В конце марта прошлого года Пападопулос встретился с Трампа и другими членами штаба. Он говорил им, что имеет связи, которые поспособствуют организации встречи Трампа и Путина.

Пападопулос признал вину в ложных показаниях агентам ФБР о своих контактах с иностранными гражданами. Как сообщала The New York Times, он дал ложные показания о встрече с профессором, у которого были связи с чиновниками Кремля.

Ранее экс-главу кампании Трампа Пола Манафорта обвинили по 12 пунктам, среди которых был сговор против США и сокрытие информации о действиях в качестве иностранного агента на территории другого государства, а также умалчивание о проведении финансовых операций через зарубежные счета. Манафорт сдался федеральным властям 30 октября. Аналогичные обвинения предъявили и его бывшему бизнес-партнеру Рику Гейтсу.