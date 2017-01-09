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Трамп назначит зятя своим старшим советником

Новости
22:14, 9 января
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Избранный президент США Дональд Трамп назначит бизнесмена Джареда Кушнера — мужа своей дочери Иванки Трамп — своим старшим советником. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

По информации Bloomberg, Кушнер уйдет с должности исполнительного директора компании его семьи, чтобы получить возможность работать в администрации Трампа.

Он также избавится от некоторых активов и «откажется от конкретных вопросов, которые будут иметь прямое или предсказуемое влияние на его оставшиеся финансовые интересы».

В 2006 году Кушнер приобрел газету New York Observer, в 2008 году стал исполнительным директором девелоперской компании Kushner Properties. Во время президентской гонки он принимал активное участие в кампании Трампа.   

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