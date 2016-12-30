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Информационно-аналитический центр «Сова» признали «иностранным агентом»

Новости
20:35, 30 декабря
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Минюст включил информационно-аналитический центр «Сова» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В ходе внеплановой документарной проверки главное управление Минюста России по Москве выяснило, что организация получает деньги из-за рубежа, сказано в сообщении.

«Мы, бесспорно, будем оспаривать это решение. Мы уже оспаривали акт проверки, на основании которого, я так понимаю, это решение вынесено. Это делалось не в суде, мы просто отправили свои возражения. Теперь, раз решение вынесено, будем обращаться в суд, поскольку мы с этим решением, конечно, не согласны», — сказал Дождю директор организации Александр Верховский.

Информационно-аналитический центр «Сова» изучает проблемы национализма и ксенофобии, взаимоотношений религии и общества, политический радикализм, а также соблюдение прав человека в России.

Поправки к закону «О некоммерческих организациях» действуют с 2012 года. Они позволяют присвоить статус «иностранного агента» организациям, которые занимаются в России политической деятельностью и получают деньги из-за рубежа. Согласно закону, после включения в реестр НКО должны зарегистрироваться как «иностранные агенты» и после этого в сообщениях о себе указывать этот статус.

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