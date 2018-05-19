Сотрудники СОБР пришли на концерт Punk's not Dead в Петербурге

В Петербурге сотрудники Специального отряда быстрого реагирования пришли на концерт Punk’s not Dead в клубе Manhattan. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на одного из посетителей мероприятия.

Концерт начался вечером в пятницу, 18 мая, и должен был закончится утром в субботу. В час ночи в помещение ворвались сотрудники СОБР и люди в масках. Они сказали присутствующим повернуться лицом к стене. Затем у зрителей проверили документы, переписали данные и начали отпускать по одному.

По словам собеседника «Медиазоны», бойцы СОБР «немного применяли физическую силу» и нецензурно выражались.

Клавишница группы Brave Rockets Юлия Жукович написала, что помимо бойцов СОБР в клуб пришли сотрудники Центра «Э». По ее словам, правоохранительные органы объяснили свой приезд сообщениями о массовых беспорядках в клубе.

Сотрудники СОБР при входе грубо кинули нас за футболки к стене, пинали нашего тромбониста чтобы тот широко наставил ноги — Василиса Одижева (@Vasya_Liss) 18 мая 2018 г.

Эшники забрали нашивки, значки, футболки -все что продавалось на гиге. Долго что-то искали — Василиса Одижева (@Vasya_Liss) 18 мая 2018 г.

На концерте должны были выступить панк-рок и ска-кор группы из нескольких городов России. Как отмечает «Медиазона», среди участников концерта были сторонники анархистов.