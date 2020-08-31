Сотрудник ФБК Георгий Албуров рассказал о нападении на съемочную группу в Татарстане

В Татарстане напали на съемочную группу Фонда борьбы с коррупцией, сообщил в твиттере сотрудник отдела расследований фонда Георгий Албуров.

Фото: Георгий Албуров / твиттер

Он рассказал, что после съемки их машину преследовали два квадроцикла, которые заблокировали им дорогу и повредили автомобиль.

Сотрудники ФБК вызвали ГИБДД, чтобы зафиксировать аварию, а затем один из людей, которые их преследовали, написал заявление в полицию о нарушении его частной жизни.

«Тут же, спустя десять минут, сюда приехали полиция и Следственный комитет <…> У нас сейчас производят досмотр автомобиля — люди просто роются в нашем багажнике. Это самый настоящий грабеж, потому что в рамках доследственной проверки у нас изымают всю технику», — рассказал Албуров.

Он добавил, что речь идет о дронах, с которых велась съемка.

По мнению Албурова, устроившие погоню люди действуют в интересах человека, о котором ФБК снимал расследование. О ком идет речь, не уточняется.