Прямой эфир
59,74
63,14
55,27
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
«Коммерсантъ» рассказал об итогах взрывотехнической экспертизы обломков разбившегося Ту-154
В Минкомсвязи предложили обязать операторов обмениваться трафиком через государственную систему
The Wall Street Journal назвала имя автора доклада о связях Трампа с Россией
Глава Нацразведки опроверг причастность спецслужб США к утечке доклада о Трампе

Сотрудников Госдумы заставили отчитываться о деятельности в интернете

Новости
09:53, 12 января
0
0
Поделиться

На внутреннем сайте Госдумы появилось предупреждение о том, что все сотрудники нижней палаты парламента должны заполнить сведения об «общедоступной информации», которую они размещали в интернете, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сотрудников аппарата Госдумы. 

РИА Новости

В декабре 2016 года правительство утвердило форму «предоставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов», на которых сотрудники Госдумы размещали свои данные и информацию, позволяющую их идентифицировать. Согласно этой форме, чиновник должен заполнить информацию о себе, а затем представить «адреса сайта», где им размещалась информация. Точность этих данных удостоверяется подписью.

По действующему законодательству, сведения о деятельности в интернете должны быть сданы чиновниками до 1 апреля года, следующего за отчетным. Кандидаты при поступлении на службу также должны будут отчитываться о данных в сети за три года. 

Несколько чиновников рассказали «Коммерсанту», что исполнить этот закон на практике будет сложно: необходимо внести в табличку «все посты, выложенные в соцсетях» и других сайтах. 

«Эта норма только начинает действовать, и инструкции до ведомств только будут доведены, как и необходимые образцы по заполнению форм», — рассказал источник в аппарате Госдумы, добавив, что «конкретика не доведена ни до одного из госорганов». 

Заокнопроект, опябывающий чиновников отчитываться о своих социальных сетях, был одобрен летом 2016 года. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что он призван устранить коррупционные риски и обеспечить соблюдение правил профессиональной этики. Работодатель сможет составить представление о своем будущем работнике с помощью анализа его социальных сетей, говорится в документе. 

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Что будет, когда опустеет резервный фонд, стоит ли брать ипотеку и как психология россиян мешает экономике
Виктор Шендерович: «Это наша проблема: чтобы помогать людям, нужно дружить с Путиным»
Новогодний выпуск #ВечерняЯХиллари: Юрий Лоза, Вася Обломов, Валерия и другие встречают 2017
Премьера на дожде. Концерт Леонида Парфенова и Арт-группы «Мейделех» «Главные песни о старом»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2