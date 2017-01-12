Сотрудников Госдумы заставили отчитываться о деятельности в интернете

На внутреннем сайте Госдумы появилось предупреждение о том, что все сотрудники нижней палаты парламента должны заполнить сведения об «общедоступной информации», которую они размещали в интернете, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сотрудников аппарата Госдумы.

В декабре 2016 года правительство утвердило форму «предоставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов», на которых сотрудники Госдумы размещали свои данные и информацию, позволяющую их идентифицировать. Согласно этой форме, чиновник должен заполнить информацию о себе, а затем представить «адреса сайта», где им размещалась информация. Точность этих данных удостоверяется подписью.

По действующему законодательству, сведения о деятельности в интернете должны быть сданы чиновниками до 1 апреля года, следующего за отчетным. Кандидаты при поступлении на службу также должны будут отчитываться о данных в сети за три года.

Несколько чиновников рассказали «Коммерсанту», что исполнить этот закон на практике будет сложно: необходимо внести в табличку «все посты, выложенные в соцсетях» и других сайтах.

«Эта норма только начинает действовать, и инструкции до ведомств только будут доведены, как и необходимые образцы по заполнению форм», — рассказал источник в аппарате Госдумы, добавив, что «конкретика не доведена ни до одного из госорганов».

Заокнопроект, опябывающий чиновников отчитываться о своих социальных сетях, был одобрен летом 2016 года. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что он призван устранить коррупционные риски и обеспечить соблюдение правил профессиональной этики. Работодатель сможет составить представление о своем будущем работнике с помощью анализа его социальных сетей, говорится в документе.