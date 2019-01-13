Самарский подросток ударил учительницу, вмешавшуюся в конфликт. У нее сотрясение мозга

Врачи диагностировали сотрясение мозга у учительницы, которая пострадала в результате конфликте между двумя подростками в одной из школ Сызрани Самарской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По данным полиции, учительница вмешалась в конфликт между двумя подростками, в результате чего получила травму. Источник ТАСС в правоохранительных органах региона сообщил, что учительница заступилась за одного из учеников, после чего другой ударил ее по голове. По данным собеседника агентства, напавшему на учительницу школьнику 15 лет.

Женщину госпитализировали. Ей поставили диагноз «сотрясение головного мозга».

Полиция начала проверку. В пресс-службе регионального правительства сообщили, что Министерство образования и науки Самарской области взяло ситуацию на контроль.