СМИ сообщили о потере Соросом $1 млрд из-за победы Трампа

Миллиардер Джордж Сорос потерял почти миллиард долларов из-за реакции фондовых рынков на победу Дональда Трампа на выборах президента США, сообщает Bloomberg со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам источников издания, после первоначального падения рынков Сорос рассчитывал на такую же реакцию в течение всего дня и «играл на понижение». Однако котировки стали расти на новостях о том, что республиканцы получили большинство в Конгрессе. В результате этой ошибки Сорос и потерял деньги.

После закрытия торгов 8 ноября, в день выборов президента США, рост фондовых индексов составил в среднем около 10%.

Bloomberg указывает, что котировки пошли вверх из-за обещаний Трампа снизить налоги для компаний и домохозяйств. При этом ранее аналитики предсказывали 10%-падение фондового рынка в случае победы Трампа на выборах.

Кандидат от республиканцев опередил свою соперницу от демократов Хиллари Клинтон на 77 голосов выборщиков. Во время президентской кампании многие предсказывали победу Клинтон. Такой же результат показывали и социологические опросы, которые проводились среди американцев.