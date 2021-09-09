Соратники Навального: Роскомнадзор протестировал массовую блокировку сайтов

Роскомнадзор протестировал в сетях крупных операторов связи блокировку публичных DNS-серверов Google и Cloudflare. Об этом в твиттере написал соратник Алексея Навального Иван Жданов.

«Наши IT-спецы говорят, только что РКН тестировал блокировку публичных DNS-сервисов Google и Cloudflare на крупных операторах связи. Вот это в прямом смысле значит, что они готовы положить половину интернета разом», — заявил Жданов.

IT-специалист команды Навального Артем Ионов в твиттере написал, что блокировка производилась с 21:00 до 22:00 на нескольких крупных провайдерах с использованием технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые операторы связи обязаны были установить по закону о «суверенном рунете». По его словам, пользователи этих провайдеров на час остались без интернета.

Роскомнадзор, по данным соратников Навального, блокировал DNS-сервисы Cloudflare 1.1.1.1 и Google 8.8.8.8, а также публичные URL этих сервисов.

DNS — распределенная система для получения информации о доменах, чаще всего технология используется для получения IP-адреса по имени хоста. При блокировке DNS у большинства пользователей не будет работать интернет из-за необходимости вручную вводить IP-адреса нужных ресурсов.

Соратники Навального связали тесты Роскомнадзора с попытками заблокировать работу приложения «Навальный» с функцией «Умного голосования».

Роскомнадзор начал блокировать сайт «Умного голосования» с помощью оборудования для изоляции Рунета 6 сентября. До этого ведомство требовало удалить приложение «Навальный» из магазинов приложений Google и Apple, а Арбитражный суд в качестве обеспечительной меры по иску компании «Вулинтертрейд» запретил Google и «Яндексу» показывать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование».

Кроме того, в июле Роскомнадзор заблокировал более 30 ресурсов Навального и его соратников. Один из порталов — неофициальное зеркало сайта Навального — было заблокировано с помощью ТСПУ, сообщал бывший IT-консультант Фонда борьбы с коррупцией* Владислав Здольников.

«Умное голосование» — созданный в 2018 году проект команды Алексея Навального по поддержке оппозиционных кандидатов на выборах.

*По решению Минюста России ФБК включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

*Деятельность ФБК, ФЗПГ и штабов Навального признана экстремистской и запрещена на территории РФ

Фото на превью: Weberblog