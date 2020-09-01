Юристы ФБК подали жалобу в суд на бездействие СК из-за отравления Навального

Юристы Фонда борьбы с коррупцией подали жалобу в Басманный районный суд Москвы на бездействие Следственного комитета в связи с отравлением Алексея Навального. Об этом в своем телеграм-канале сообщил директор фонда Иван Жданов.

20 августа ФБК подал заявление в СК требованием возбудить уголовное дело по статьям о покушении на убийство (статьи 30 и 105 УК) и посягательстве на жизнь общественного деятеля (статья 277 УК).

По словам Жданова, юристы фонда «не получилиникакого ответа: нам не отказали, не переслали заявление, не сказали, что продлили срок проверки, не возбудили дело»

«Поскольку никакого ответа нет, мы сегодня подали в Басманный районный суд г. Москвы по поводу бездействия следственного комитета. Обжалование бездействия, в результате мы должны получить хоть какой-то ответ», — написал Жданов.

Утром 20 августа Навального госпитализировали в бессознательном состоянии в Омске, позже его перевезли в немецкую клинику «Шарите». Он находится в коме в стабильно тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи немецкой клиники заявили, что Навальный был отравлен.