Россия приостановила полеты таджикской Somon Air с 23 декабря

Российские власти приняли решение приостановить полеты таджикской компанией Somon Air c 23 декабря в ответ на отказ властей Таджикистана согласовать рейсы «Ямала» из аэропорта «Жуковский», сообщил « Интерфаксу » представитель Министерства транспорта России.

В Минтрансе напомнили, что 22 декабря завершились переговоры авиавластей России и Таджикистана. Полеты российской авиакомпании «Ямал» в республику так и не были согласованы.

«В качестве ответной меры российская сторона приостанавливает полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в регионы Российской Федерации с 00 часов 23 декабря», — сказал представитель Минтранса.

Минтранс 22 ноября заявлял о приостановке авиасообщения между Россией и Таджикистаном, но в этот же день оно было восстановлено.

Спор между Россией и Таджикистаном по поводу авиасообщения длится с ноября. В Душанбе считают, что работа нового аэропорта «Жуковский» рядом с Москвой приведет к одностороннему увеличению Россией количества перевозчиков и частоты полетов между Москвой, Душанбе и Худжандом.

В Минтрансе утверждают, что упоминания о паритете в соглашении о воздушном сообщении с Таджикистаном нет. В министерстве добавили, что таджикские власти используют принцип «сколько летаем мы, столько и вы будете летать», «невзирая ни на какие имеющиеся договоренности».

Из Москвы в Таджикистан летают авиакомпании Tajik Air, а также российские S7 и «Уральские авиалинии».