Союз архитекторов отменил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина

Союз архитекторов России принял решение отменить конкурс на лучшую концепцию по использованию мавзолея Ленина на Красной площади. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на президента союза Николая Шумакова.

Фото: агентство «Москва»

«Буквально час назад мы приняли решение закрыть этот конкурс. Настолько много негатива, так все переврано, как будто мы хотим снести Мавзолей, вынести тело Ленина. Мне надоело оправдываться», — заявил Шумаков.

Он рассказал, что целью конкурса была разработка идей на тот случай, если тело Владимира Ленина будет вынесено из мавзолея.

«При нашей жизни это не случится, поэтому мы решили подождать. В следующей жизни мы объявим этот конкурс. В ближайшие года точно его не повторим», – отметил он.

Ранее Союз архитекторов России анонсировал конкурс на лучшую концепцию по ре-использованию мавзолея Владимира Ленина. Согласно описанию на сайте организации, цель конкурса — создание «банка идей по ре-использованию мавзолея». Участникам предлагалось «разработать фор-эскиз проекта возможного использования Мавзолея В.И. Ленина в будущем — без функции усыпальницы — в качестве музея, посвященного его проектированию и строительству в 30-е годы XX века»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обвинил организаторов конкурса в «откровенной провокации» и разжигании конфликта.

Здание мавзолея было построено по проекту архитектора Алексея Щусева.