Союз ученых выступил против передачи Исаакиевского собора РПЦ

Санкт-Петербургский союз ученых выступил против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Ученые назвали передачу собора «единоличным решением» губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Заявление об этом опубликовано на сайте организации.

Собор был построен на государственные деньги и никогда не был собственностью церкви, говорится в заявлении.

«Не следует бросаться из крайности в крайность: в годы тоталитаризма храмы уничтожали, сейчас стали передавать церкви давно ставшие музеями соборы. Принадлежащие городу соборы-музеи, являющиеся историко-культурными памятниками мирового значения и его "визитной карточкой", должны оставаться светскими государственными учреждениями, в случае с Исаакиевским собором — «двойного назначения»», — говорится в заявлении.

Ученые считают, что передача собора РПЧ нанесет ущерб научной работе музея и нарушит права жителей Петербурга. Они потребовали остановить процесс.

Ранее против передачи Исаакиевского собора РПЦ выступил Союз музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Президиум организации выразил надежду на то, что администрация города и РПЦ «найдут возможности для того, чтобы не заводить ситуацию в тупик».

РПЦ получит Исаакиевский собор в безвозмездное пользование на 49 лет. Договор об этом планируют подписать до конца 2018 года.