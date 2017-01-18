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Союз ученых выступил против передачи Исаакиевского собора РПЦ

Новости
11:18, 18 января
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Санкт-Петербургский союз ученых выступил против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Ученые назвали передачу собора «единоличным решением» губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Заявление об этом опубликовано на сайте организации.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Собор был построен на государственные деньги и никогда не был собственностью церкви, говорится в заявлении.

«Не следует бросаться из крайности в крайность: в годы тоталитаризма храмы уничтожали, сейчас стали передавать церкви давно ставшие музеями соборы. Принадлежащие городу соборы-музеи, являющиеся историко-культурными памятниками мирового значения и его "визитной карточкой", должны оставаться светскими государственными учреждениями, в случае с Исаакиевским собором — «двойного назначения»», — говорится в заявлении.

Ученые считают, что передача собора РПЧ нанесет ущерб научной работе музея и нарушит права жителей Петербурга. Они потребовали остановить процесс.

Ранее против передачи Исаакиевского собора РПЦ выступил Союз музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Президиум организации выразил надежду на то, что администрация города и РПЦ «найдут возможности для того, чтобы не заводить ситуацию в тупик». 

РПЦ получит Исаакиевский собор в безвозмездное пользование на 49 лет. Договор об этом планируют подписать до конца 2018 года.

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