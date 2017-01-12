Власти Петербурга передадут РПЦ еще один собор

Власти Санкт-Петербурга передадут в пользование Русской православной церкви еще один собор — храм святой Екатерины в Пушкине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение комитета имущественных отношений города.

Собор Святой Великомученицы Екатерины, как и Исаакиевский собор, перейдет в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет.

Храм святой Екатерины в Пушкине был недавно воссоздан — его уничтожили в 1939 году. Проект возведения храма, построенного в 1840 году, по старым чертежам стал одним из главных в программе по подготовке к празднованию 300-летия Царского села в июне 2010 года.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сообщил о передаче РПЦ Исаакиевского собора. При этом администрация города останется собственником здания. РПЦ получит собор в безвозмездное пользование на 49 лет.

Жители города выступили против передачи собора. Активисты молодежного общественно-политического движения «Весна» провели акцию против этого. В РПЦ призвали жителей Петербурга «не устраивать революции» вокруг передачи собора Церкви. Глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации Леонид Калинин сказал, что это пойдет на пользу как храму, так и музею.