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«Фонтанка» рассказала о передаче Исаакиевского собора РПЦ к декабрю 2017 года
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«Фонтанка» рассказала о передаче Исаакиевского собора РПЦ к декабрю 2017 года

Новости
18:41, 9 января
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Власти Петербурга передадут Исаакиевский собор Русской православной церкви (РПЦ) к декабрю 2017 года. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на чиновники Смольного.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

«Губернатор поставил задачу: передать собор к декабрю 2017-го, задача абсолютно нерешаемая из-за бумажной волокиты, скорей всего, реальный срок — 2019 год», — рассказал один из собеседников издания.

В конце июля 2015 года стало известно, что Санкт-Петербургская епархия обратилась к властям города с просьбой вернуть Исаакиевский собор РПЦ, однако городские власти отказались это сделать. В апреле прошлого года митрополит Варсонофий обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой вернуть РПЦ собор. Однако губернатор Петербурга Георгий Полтавченко вновь отказался передавать собор.

При этом Полтавченко заявил, что ответит положительно, если к нему обратится лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пишет «Фонтанка». По информации издания, встреча губернатора и патриарха состоялась в середине декабря, на ней были достигнута договоренность о передаче храма в пользование РПЦ.

В комитете имущественных отношений города заявили, что вопрос передачи собора действительно рассматривается и обсуждается, но никаких окончательных решений еще не принято.

В свою очередь директор Исаакиевского собора Николай Буров сообщил «Росбалту», что информацию о передаче собора «можно рассматривать как слухи, но эти слухи небезосновательны». Согласно одному из них, распоряжение о передаче собора РПЦ уже подписано Дмитрием Медведевым, добавил он.

Исаакиевский собор находится в собственности города и является частью государственного музея-памятника вместе со Спасом-на-Крови, Сампсониевским и Смольным соборами. 

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