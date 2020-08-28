Собянин заявил об окончательной победе над коронавирусом через полгода

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коронавирус будет побежден в течение максимум полугода, передает «Интерфакс».

«Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев, максимум, мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские ученые, мировые ученые, московские», — заявил Собянин.

Он добавил, что в ближайшее время появятся аналоги российской вакцины от коронавируса.

Накануне президент России Владимир Путин анонсировал регистрацию второй российской вакцины — это произойдет в сентябре.

С начала эпидемии коронавируса в России зафиксировано чуть более 980 тысяч заболевших. Более 16 тысяч человек умерли.