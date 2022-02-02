Собянин: Москва может выйти на плато заболеваемости на этой неделе

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на этой неделе уровень заболеваемости коронавирусом в столице может выйти на плато. Об этом он заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с ковидом, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По словам Собянина, заболеваемость в Москве за последнюю неделю выросла на 70%, количество госпитализаций — на 40%.

Мэр Москвы назвал прошедшую неделю «очень сложной». Ежедневно в Москве госпитализируют 1,6 тысячи человек, сейчас в городе занято 10 тысяч коек, еще пять тысяч остаются в резерве.

«На этой неделе динамика роста заболеваемости снижается. И я надеюсь <...> мы выходим на плато. Посмотрим, конечно, это только первые дни недели. Мы уже примерно видим, какие показатели будут завтра, но, тем не менее, еще не конец недели, посмотрим, как будут развиваться события», — сказал Собянин.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко добавил, что 21% всех новых зараженных ковидом — это дети.

За последние сутки в Москве выявили 23 784 новых заболевших, по всей России — 141 883 случая.